Герцогиня Сассекская выиграла суд против британского таблоида The Mail on Sunday

Меган Маркл, супруга принца Гарри выиграла суд против таблоида The Mail on Sunday, который незаконно опубликовал ее письмо отцу. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Под действия иска, выигранного Маркл попал также издатель Associated Newspapers. Напомним, в августе 2018 года было опубликовано письмо Меган Маркл, которое, по словам истца, было составлено из вырванных из контекста фраз, которыми манипулировали журналисты.

Теперь герцогиня Сассекская доказала свою правоту, суд решил в ее пользу в деле о неприкосновенности частной жизни.

После решения суда Меган выступила с речью, в которой поблагодарила судей за справедливое решение, а действия представителей таблоида назвала бесчеловечными и незаконными.

«После двух долгих лет судебных разбирательств я благодарна судам за то, что они привлекли Associated Newspapers и Mail On Sunday к ответственности за их незаконные и бесчеловечные действия», - заявила герцогиня, и подчеркнула, что публикации таблоида нанесли ее жизни глубокий ущерб.

Она подчеркнула также, что выигранное дело против таблоида – это победа справедливости и правды. Кроме того Меган выразила слова благодарности судьям, своему мужу и маме, и команде юристов, которые смогли выстоять против гиганта.

Известно, что есть еще одно дело связанное с публикацией письма Меган своему отцу. По мнению юристов Associated Newspapers Limited (ANL) нарушила авторские права в связи с публикацией письма. Стоит сказать, что второй иск об авторском праве, на котором Меган должна обязательно присутствовать, состоится 2 марта.

Она требует возмещения убытков за предполагаемое неправомерное использование частной информации, нарушение авторских прав и нарушение Закона о защите данных по пяти статьям.

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