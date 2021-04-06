По словам источника, принц Гарри требует от королевской семьи извинений за обращение с его женой Меган Маркл
Об этом пишет журнал US Weekly со ссылкой на собственный источник.
Как известно, в недавнем нашумевшем интервью Опре Уинфри 39-летняя Меган рассказала, что во время жизни во дворце она не получала никакой поддержки от британской королевской семьи, из-за чего находилась на грани суицида. Также она обвинила королевскую семью в расизме.
36-летний Герцог Сассекский заявил, что он был возмущен, когда член дворца якобы интересовался, насколько темной будет кожа Арчи до его рождения.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
Вечный холостяк Данилко огорошил публичным признанием в любви на шоу "Маска", видео: "Я очень…"
Мать новорожденной дочери Сенцова вскрыла горькую правду, есть любовница: "Он отказался..."
Кароль в максимально открытом платье превратилась в роковую диву: "Тиночка, да вы горите"
Раскрепощенная Кароль в платье с бесстыжим декольте забыла прикрыть главное: "Ну чего стесняться"
Позже выяснилось, что ни королева, ни принц Филипп не задавали этого вопроса.
Меган также утверждала, что Кейт Миддлтон заставила ее плакать во время примерки свадебного платья, а не наоборот.
Герцогиня, которая страдала суицидальными мыслями во время беременности, также утверждала, что дворец отказался оказывать ей психологическую поддержку.
Сообщается, что теперь принц Гарри хочет извинений от своей семьи.
"Проблема Гарри заключается в том, что он зациклен на том, чтобы быть правым. Несмотря на то, что он сам утверждает, что готов двигаться дальше, он не отступит, пока не получит извинений от своей семьи", - заявил источник.
В настоящее время из Букингемского дворца поступило одно официальное заявление относительно интервью Опры Уинфри, в котором было сообщено, что королевская семья рассмотрит опасения, выраженные Меган и Гарри.
Они сказали, что к ним «отнесутся очень серьезно, и семья рассмотрит их в частном порядке».
В официальном заявлении добавлено: «Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Гарри, Меган и Арчи всегда будут всеми любимыми членами семьи».
Подруга Опры и поддерживающая ведущая Гейл Кинг рассказала, что Гарри разговаривал с принцем Уильямом и принцем Чарльзом через несколько дней после неоднозначного интервью, но заявила, что беседа была «непродуктивной».
Напомним, переехавшие в США Меган Маркл и принц Гарри довели соседей до белого каления: "Иногда четыре раза в день..."
Как сообщала Politeka, биограф принцессы Дианы поймал Меган Маркл на наглом обмане, скандальные подробности: "Была замечена с..."
Также Politeka писала, что принц Гарри отреагировал на скандал после сенсационного интервью Меган Маркл: «Все только начинается»