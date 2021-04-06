По словам источника, принц Гарри требует от королевской семьи извинений за обращение с его женой Меган Маркл

Об этом пишет журнал US Weekly со ссылкой на собственный источник.

Как известно, в недавнем нашумевшем интервью Опре Уинфри 39-летняя Меган рассказала, что во время жизни во дворце она не получала никакой поддержки от британской королевской семьи, из-за чего находилась на грани суицида. Также она обвинила королевскую семью в расизме.

36-летний Герцог Сассекский заявил, что он был возмущен, когда член дворца якобы интересовался, насколько темной будет кожа Арчи до его рождения.

Позже выяснилось, что ни королева, ни принц Филипп не задавали этого вопроса.

Меган также утверждала, что Кейт Миддлтон заставила ее плакать во время примерки свадебного платья, а не наоборот.

Герцогиня, которая страдала суицидальными мыслями во время беременности, также утверждала, что дворец отказался оказывать ей психологическую поддержку.

Сообщается, что теперь принц Гарри хочет извинений от своей семьи.

"Проблема Гарри заключается в том, что он зациклен на том, чтобы быть правым. Несмотря на то, что он сам утверждает, что готов двигаться дальше, он не отступит, пока не получит извинений от своей семьи", - заявил источник.

В настоящее время из Букингемского дворца поступило одно официальное заявление относительно интервью Опры Уинфри, в котором было сообщено, что королевская семья рассмотрит опасения, выраженные Меган и Гарри.

Они сказали, что к ним «отнесутся очень серьезно, и семья рассмотрит их в частном порядке».

В официальном заявлении добавлено: «Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Гарри, Меган и Арчи всегда будут всеми любимыми членами семьи».

Подруга Опры и поддерживающая ведущая Гейл Кинг рассказала, что Гарри разговаривал с принцем Уильямом и принцем Чарльзом через несколько дней после неоднозначного интервью, но заявила, что беседа была «непродуктивной».

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