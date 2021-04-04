Мегапопулярным принцу Гарри и его супруге Меган Маркл досталось от соседей
Уютный и тихий рай для богачей в окрестностях Санта-Барбары в Калифорнии, США, превратился в "полигон" с вертолетами и папарации, пишет TMZ.
Милый городок Монтесито "гудит" после переезда в него герцогов Сассекских, сбежавших из Британии. Как известно, в прошлом году Меган и Гарри прикупили здесь особняк с 9 спальнями, теннисным кортом и бассейном, стоимостью в 14,6 миллионов долларов (взяли в ипотеку).
И хоть пару еще не разу не видели на улочках Монтесито, зато здесь постоянно дежурят журналисты, да и от туристов, желающих своими глазами увидеть, как живет экс-королевская чета, отбоя нет.
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До этого городок был известен как "свободная зона от папарацци", где богачи могли спокойно заниматься своими делами. Появление здесь герцогов не на шутку разозлило их соседей: Эллен ДеДженерес, Опру Уинфри, Роба Лоу, Кэрол Бернетт, Джейн Линч и семейство Кардашьян.
По их словам, вертолеты проносятся над домом Гарри и Меган иногда четыре раза в день. Папарацци не дают звездам прохода даже возле близлежащего торгового центра.
Большинство местных жителей говорят, что хотят, чтобы журналисты и туристы оставили наконец их в покое. Они чувствуют, что ситуация скоро достигнет предела, когда конфиденциальность каждого человека окажется под угрозой, и они очень раздражены этим фактом.
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