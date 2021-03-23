Британский принц Гарри нашел себе работу

Уже прошел год с момента переезда принца Гарри и его жены, Меган Маркл, в США, передает Politeka.net. Недавно пара дала скандальное интервью известной телеведущей Опре Уинфри и раскрыла несколько деталей своей жизни.

Семья вместе с сыном, Арчи, живет в звездном районе Монтесито в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. У Гарри и Меган роскошный особняк с бассейном, огромной детской площадкой, детским домиком, оливковой рощей, теннисным кортом и розовым садом.

Говорят, что с покупкой дорогой недвижимости принцу Гарри помог его отец – наследник британского престола принц Чарльз. К слову, также супруги после переезда были вынуждены полагаться в первую очередь на наследство принцессы Дианы и личные заработки Меган.

Известно, что в наследство от матери принцу Гарри достались 13 млн долл, а еще два млн долл. Меган заработала за съемки в телесериале, кино и рекламе.

Сейчас, чтобы обеспечить себе привычный образ жизни и круглосуточную охрану, Гарри и Меган начали зарабатывать на своем имени и личном бренде.

А недавно стало известно, что герцог Сассекский получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации СМИ, внук королевы Елизаветы ІІ будет заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье в стартапе, основанном в 2013 году в Калифорнии.

Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов.

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