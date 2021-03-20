Появились новые подробности о жизни Меган Маркл после свадьбы с британским принцем Гарри
Мама Меган Маркл Дория Рэгланд была в ужасе от того, как жила ее дочь после свадьбы с принцем Гарри. По мнению женщины, ее дочь держали взаперти долгое время, без права даже выйти в город на прогулку. Об этом сообщил личный биограф Маркл в статье для издания Harper's Bazaar.
Известно, что после роскошной свадьбы Меган и Гарри поселились в коттедже Фрогмор, который находится прямо по соседству с Виндзорским замком. Этот дом Королева Елизавета II подарила внуку на свадьбу, и он же стал местом заточения для бывшей актрисы летом 2019 года. В то время таблоиды сообщали, что новоиспеченная герцогиня сама решила изолироваться от внешнего мира и не покидать стены коттеджа.
Однако теперь всплыли новые подробности жизни Маркл в качестве полноценного члена королевской семьи Британии. Похоже, бывшую актрису в то время вынудили сидеть дома и не появляться на людях. Тем летом навестить свою дочь приехала Дория, она хотела развеять Меган прогулкой за кофе в город, но не смогла. Дворец строго запретил герцогине Сассекской покидать свой дом и выходить на публику. «Тогда Дория с ужасом сказала дочери: "Ты взаперти"», - говорит биограф в своей статье.
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Отметим, что недавно Меган Маркл и принц Гарри дали больше интервью американской телезвезде Опре Уинфри, в котором раскрыли будоражащие подробности о королевской семье.
Напомним, Дворец не выдержал скандальных откровений Меган Маркл и принца Гарри, новое заявление: "Собираются рассмотреть...".
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