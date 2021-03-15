Сводная сестра Меган Маркл, с которой герцогиня долгие годы не общается, заговорила о разводе с принцем Гарри

Как сообщает Politeka.net, ссылаясь на издание TMZ, сводная сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл считает, что британский принц Гарри скоро задумается о разводе с Меган Маркл. После скандального интервью Опре Уинфри, в котором Меган заявила, что они не виделись с Самантой уже 18 лет, 56-летняя американка решила снова подпортить репутацию сводной сестре.

Женщина говорит, что Меган и Гарри нужна психологическая консультация, а еще они, по ее мнению, должны отправится в тур по всех Великобритании и извинится за то, что рассказали в телеэфире о королевской семье. "Гарри уже наверняка задается вопросом, правильно ли он сделал, женившись на Меган", - говорит Саманта. Она также обозвала сводную сестру "патологической лгуньей" и выразила предположение, что Гарри рано или поздно должен это понять.

Стоит отметить, что Меган рассказала Опре Уинфри, что они никогда не были близки со сводной сестрой и никогда особо не общались. Также герцогиня напомнила, что Саманта резко сменила фамилию на Маркл после первых слухов об отношениях ее сводной сестры с принцем Гарри.

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