Принц Гарри и Меган Маркл дали первое подробное интервью после отказа от исполнения официальных обязанностей, в котором затронули многие острые вопросы

Так, американской телеведущей Опре Уинфри пара сообщила, что поженились они за три дня до официальной церемонии.

«Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: "Смотрите, вот это — спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас"», — заявила Маркл.

По ее словам, частная церемония без членов семьи и других гостей прошла на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского.

Гарри также рассказал о трудностях королевской жизни. По его словам, до встречи с Меган он чувствовал себя, как в ловушке. При этом он сознает, что в таком же положении оказались его отец Чарльз и старший брат Уильям.

«Я не видел выхода. Я был в ловушке, но не знал, что попал в ловушку. Попал в ловушку внутри системы, как и вся остальная моя семья. Мой отец и мой брат оказались в ловушке. Они не могут уйти, и я очень им сочувствую в связи с этим», — сказал принц.

Гарри заявил, что они с женой уехали из Британии из-за враждебно настроенных СМИ, но также сыграло свою роль «непонимание и отсутствия поддержки и» со стороны его семьи.

По словам Меган, после того, как она стала членом королевской семьи, она чувствовала себя одинокой, и была вынуждена хранить молчание.

Меган подчеркнула, что королева всегда очень тепло относилась к ней, и во время первого выхода к прессе даже предложила Меган разделить с ней одеяло.

Меган также рассказала, что пока она была членом королевской семьи, ее "постоянно" посещали мысли о самоубийстве.

"Это были очень ясные, настоящие и очень страшные мысли. Меня нельзя было оставлять в одиночестве", - сказала она.

По ее словам, она обратилась к нескольким высокопоставленным сотрудникам королевского двора, прося о помощи или о возможности попасть в больницу. Но ей было сказано, что подобный шаг вызовет плохую реакцию. После этого она обратилась к одной из лучших подруг принцессы Дианы, но мысли о самоубийстве ее не покинули.

Меган также поведала, что чувствовала, что находится в плену, после того, как ее водительское удостоверение, паспорт и банковские карты были у нее отобраны сразу же после свадебной церемонии.

Жена принца Гарри рассказала, что когда была беременна сыном, ей сообщили, что ему не будет положен титул принца, поэтому он не получит охрану, как остальные члены королевской семьи.

"У них нет права это забирать. Когда я была беременна, они сказали, что хотят поменять традиции для Арчи. Интересно, почему? Но сама мысль о том, что наш сын не будет в безопасности, и мысль, что первый небелый член этой семьи не получит тот же титул, что остальные внуки… а были еще опасения и разговоры о том, насколько темной будет его кожа после рождения", - рассказала Меган.

Принц Гарри в свою очередь признал, что отношения с отцом у него сейчас напряженные, и над этим придется «много работать». После того, как Гарри и Меган уехали, Чарльз перестал разговаривать с младшим сыном и не отвечал на его звонки. Гарри отметил, что хочет наладить отношения и напомнил, что сам Чарльз в свое время пережил много боли.

Об отношения с братом Гарри сказал: «Я очень люблю Уильяма. Он мой брат. Мы вместе прошли сквозь ад. Но мы следуем разными путями». На вопрос, каковы их отношения на данный момент, он ответил: «Время все лечит, я надеюсь».

Гарри также признался, что в начале 2020 году королевская семья прекратила его финансировать. И он с женой и сыном был вынужден жить на деньги, которые оставила ему в наследство принцесса Диана. Поэтому им пришлось заключить сделки с Netflix и Spotify. Иначе они просто не смогли бы выжить.

Гарри также сказал, что не испытывает никаких сожалений. «Я действительно горжусь нами. Горжусь моей женой. Она благополучно родила Арчи в то время, когда вокруг были жестокость и злость. Каждый день я вспоминаю свою жизнь в Лондоне, и как она плакала, кормя Арчи грудью. Мы сделали то, что должны были сделать», — заявил герцог Сассекский.

А вот у Меган нашлось «одно сожаление».

«Я сожалею о том, что поверила им, будто меня защитят. Я сожалею, что верила в это, потому что, если б я действительно понимала, что этого не происходит, то могла бы сделать больше. Но я, по их задумке, не должна была этого видеть. Не должны была знать», — сказала она.

Также в интервью принц Гарри раскрыл пол их второго ребенка, подтвердив слухи о том, что это будет девочка. И заявил, что они больше не хотят заводить детей — двоих как раз достаточно. «Мальчик, а затем девочка — чего еще желать?», — сказал он. Малышка появится на свет летом.

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