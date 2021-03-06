Отказавшись год назад от королевских обязанностей, принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Марк, лишились и государственного финансирования

До этого отец Гарри, принц Уэльский, покрывал большую часть расходов, включая зарплаты персонала и поездки. Эти расходы составляли примерно $800 000 в год, пишет Forbes.

Переезд герцогов Сассекских в США стал возможным благодаря покойной матери Гарри, принцессе Диане, которая оставила сыну наследство в размере примерно $10 млн. Маркл вложила в их "побег" еще около $2 млн доходов от съемок в фильмах и телесериалах, главным образом в многосерийной юридической драме «Форс-мажоры».

Как известно, летом прошлого года пара приобрела особняк стоимостью $14,7 млн в Санта-Барбаре. Они внесли первоначальный взнос за дом в размере $5 млн и теперь выплачивают ипотеку почти в $10 млн.

Кроме того, герцог и герцогиня вернули королевской семье $3 млн, потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа, который остается их домом в Великобритании.

В итоге у принца Гарри и Меган остается удивительно скромная сумма примерно в $5 млн (с учетом приобретенного в Калифорнии особняка их состояние оценивается в $10 млн). По крайней мере, пока они не начали получать доходы от своих проектов с мировыми компаниями - потоковыми мультимедиа.

Так, ранее герцоги объявили о сотрудничестве со Spotify. Они планируют выпускать подкасты и передачи. Контракт сроком на три года может принести им гонорар от $15 млн до $18 млн.

Кроме того в сентябре 2020 года Меган и Гарри подписали пятилетний контракт на $100 млн с Netflix на производство документальных и художественных фильмов и сериалов, а также шоу и детских программ. Это, пожалуй, самый большой источник их доходов. Правда, еще неизвестно, получила ли парочка хотя бы аванс. Ранее мы рассказывали, герцоги Сассекские дали скандальное интервью Опре Уинфри, которое должно выйти 7 марта. Меган и Гарри рассказали детали своего переезда в США. Так, жена принца обвинила Букенгемский дворец в намеренной лжи, чтобы опорочить их с супругом репутацию. В частности, недавно былиобнародованы письма бывшего пресс-секретаря пары Джейсона Кнауфа с жалобами на недостойное поведение Маркл в отношении слуг.

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