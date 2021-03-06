Отказавшись год назад от королевских обязанностей, принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Марк, лишились и государственного финансирования
До этого отец Гарри, принц Уэльский, покрывал большую часть расходов, включая зарплаты персонала и поездки. Эти расходы составляли примерно $800 000 в год, пишет Forbes.
Переезд герцогов Сассекских в США стал возможным благодаря покойной матери Гарри, принцессе Диане, которая оставила сыну наследство в размере примерно $10 млн. Маркл вложила в их "побег" еще около $2 млн доходов от съемок в фильмах и телесериалах, главным образом в многосерийной юридической драме «Форс-мажоры».
Как известно, летом прошлого года пара приобрела особняк стоимостью $14,7 млн в Санта-Барбаре. Они внесли первоначальный взнос за дом в размере $5 млн и теперь выплачивают ипотеку почти в $10 млн.
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Кроме того, герцог и герцогиня вернули королевской семье $3 млн, потраченные на ремонт Фрогмор-коттеджа, который остается их домом в Великобритании.
В итоге у принца Гарри и Меган остается удивительно скромная сумма примерно в $5 млн (с учетом приобретенного в Калифорнии особняка их состояние оценивается в $10 млн). По крайней мере, пока они не начали получать доходы от своих проектов с мировыми компаниями - потоковыми мультимедиа.
Так, ранее герцоги объявили о сотрудничестве со Spotify. Они планируют выпускать подкасты и передачи. Контракт сроком на три года может принести им гонорар от $15 млн до $18 млн.
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