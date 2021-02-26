Поклонники обсуждают каким может быть пол будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских

Как передает Politeka.net, Меган Маркл возможно могла намекнуть о поле будущего ребенка одним аксессуаром, об этом пишет издание The Sun.

Не так давно Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после того, как объявили о том, что их семья пополниться, они ждут второго ребенка. Произошло это на презентации собственного подкаста Archewell Audio, который презентовали Меган и Гарри на онлайн-конференции на прошлой неделе.

Однако умы поклонников заняты вовсе не новым подкастом, суть которого обговаривать важные общественные и политические вопросы, а поскорее выяснить пол будущего ребенка.

Пользователи сети размышляют о том, является ли розовое кольцо, которое надела Меган на палец тонким намеком на пол будущего ребенка.

В коротком видео, где Меган и Гарри презентуют свою площадку, Меган надела дорогое платье в более 3,8 тысяч долларов, а также кольцо с розовым камнем.

В комментариях интересуются, можно ли считать кольцо с розовым камнем, по данным "исследователей" это кольцо бренда Ecksand из золота с крупным розовым сапфиром и бриллиантами, стоимостью полторы тысячи долларов, намеком на пол будущего ребеночка.

Ранее мы писали, что Елизавета II отправила тайное послание Меган Маркл и принцу Гарри: "в нем говорится, что..."

Как сообщала Politeka, беременная Меган Маркл вышла на публику в шикарном наряде ручной работы: «Неужели вышивка?»

Также Politeka писала, что Елизавета II не сдержала гнева из-за новой выходки принца Гарри и Меган Маркл: "Последнее слово пары было..."