Королева Великобритании Елизавета ІІ направила принцу Гарри и Меган Маркл секретное послание

Как сообщает Politeka.net, ссылаясь на информацию издания Daily Star, приближенные к британской королевской семье источники сообщают, что Королева Елизавета ІІ направила своему внуку и его жене секретное письмо. В этом послании монархиня якобы прокомментировала решение Гарри и Меган полностью отказаться от своих обязанностей старших членов королевской семьи и практически отречься от всего, что связано с монархией.

При этом источники утверждают, что Королева отправила это письмо примерно две недели назад, еще до того, как официально отобрала у них статус покровителей нескольких благотворительных организаций и учреждений. В нем якобы говорится об их решении покинуть Великобританию, перестать исполнять обязанности старших членов королевской семьи и обрести финансовую независимость. Тем временем в Букингемском дворце не обнародуют содержимое письма Елизаветы, ссылаясь на то, что в нем изложены мысли Ее Величества.

Стоит отметить, что ранее в Букингемском дворце заявили, что внук Королевы и его американская супруга больше не смогут вернуть себе статус и семейные обязательства, от которых в последнее время так сильно хотели избавиться. При всем этом, Гарри и Меган сохраняют за собой титулы герцога и герцогини Сассекских, которые Елизавета официально подарила им на свадьбу. Правда, пользоваться этими титулами в своих целях они не смогут.

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