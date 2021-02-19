Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили свое прошлогоднее решение отказатья от королевских обязанностей

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские во второй раз отказались от исполнения обязанностей рабочих членов королевской семьи. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Букингемского дворца, пишет Politeka.net.

Принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении королеве Елизавете ІІ, монарх заявила, что в таком случае невозможно выполнять королевские государственные обязанности. Это означает, что почетные воинские звания и королевское покровительство герцога и герцогини, будут сняты с Гарри и Меган и возвращены королеве, она будет вынуждена назначить на церемониальные чины действующих членов королевской семьи.

Кроме воинского звания, которое принц Гарри получил в 2017 году, как покровитель морской пехоты, в чине генерал-капитана Корпуса королевских морпехов, бывшая королевская чета потеряет влияние на благотворительные организации, покровителями которых являются королевская чета.

На что герцог и герцогиня Сассекские заявили, что останутся верными Великобритании и всему миру и продолжат опекаться благотворительными организациями независимо от официального чина.

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Статус герцогини Сассекской как королевской покровительницы Национального театра также заканчивается, в то время как пара больше не является президентом и вице-президентом Фонда королевского содружества.

В апреле 2020 года Меган Маркл и принц Гарри перестали называться Его Величество и полностью прекратили королевские обязанности. Вскоре после этого стало известно, что пара отправилась в США, где проживает по сей день.

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