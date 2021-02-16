Герцог и герцогиня Гарри и Меган Маркл "интимно" поговорят с Опрой Уинфри

Известная супружеская пара принц Гарри и Меган Маркл, которые совсем недавно объявили о пополнении в семье решили дать публичное интервью Опре Уинфри, не посоветовавшись с королевой, пишет портал Daily Mail, об этом, передает Politeka.net.

В публикации сказано, что в планах Меган и принца Гарри не входит каким бы то ни было способом огорчать королеву, хотя они и не предупредили монарха о публичном выступлении, что не принято в королевской семье.

Беседа выйдет в эфир 7 марта на канале CBS в США и продлится 90 минут. Меган расскажет о том почему они с мужем отделились от королевской семьи. По словам близких к семье Сассексов у пары все еще хорошие отношения с королевой, бабушкой герцога.

Стоит сказать, что так как пара больше не является официально королевской четой, то многие обязанности с них сняты, это касается также решения беседовать со СМИ.

Пока в Букингемском дворце отказались комментировать предстоящее интервью пары.

Американская телекомпания анонсировала интервью "Опра с Меган и Гарри: специальный выпуск CBS Primetime" как "интимный разговор", включающий "обширное интервью" с Меган.

Другие источники утверждают, что из-за интервью Опре герцоги могут лишиться всех привилегий, и даже честь быть покровителями благотворительных организаций, которыми они опекаются.

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