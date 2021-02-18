Отец Меган Маркл сделал заявление журналистам после того, как дочь объявила, что снова ждет ребенка

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание Daily Mirror, Томас Маркл после новости о второй беременности его дочери – герцогини Сассекской – сделал заявление. Он сказал прессе, что когда-нибудь мечтает встретиться со своими внуками. Стоит уточнить, что бывшая актриса Меган Маркл уже долгое время не общается со своим отцом, его даже не было на свадьбе, когда она выходила замуж за британского принца Гарри. Однако, несмотря на разлад в семье, 71-летний Томас все же хотел бы увидеть внуков.

Отец герцогини пожелал Меган и принцу Гарри, чтобы рождение еще одного наследника британского престола прошло благополучно, и без осложнений. "Надеюсь в будущем увидеть внуков", - цитируют слова мистера Маркла зарубежные издания.

Отметим, что о свой второй беременности Меган объявила на День влюбленных, 14 февраля. Королевская семья опубликовала трогательное черно-белое фото герцогов Сассекских, на которых видно, что 39-летняя супруга принца Гарри в интересном положении. И хотя пара отдалилась от семьи и не желает публичности, все же британцы возрадовались этой новости. Букмекеры даже начали принимать ставки, каким же будет имя еще одного наследника. Так, в Британии уверенны, что и имя второго малыша будет начинаться буквой "А". Хотя также не исключают, что если будет девочка, то ее назовут в честь королевы Англии – Елизаветой. Как известно, в 2019 году у Гарри и Меган родился первенец, которого назвали Арчи, а второй ребенок пары станет восьмым в очереди на британский королевский престол.

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