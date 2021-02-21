Возможно ли, что королевская семья на грани распада.

Об этом пишет "ok-magazine.ru"

Досадная оплошность вызвала панику в рядах почитателей семьи Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Великобритании.

Как стало известно, английский принц Гарри и его супруга Меган Маркл навсегда потеряли право пользоваться статусом членов королевской семьи, а также были лишены своих патронажей. Все воинские звания и покровительства, полученные герцогом и герцогиней Сассекскими, будут возвращены в королевскую семью.

Королева Англии Елизавета ІІ снова получит возможность распоряжаться по своему усмотрению ими, а также распределять между наследниками, оставшимися верными традициям и готовыми без жалоб исполнять свои обязанности.

Небольшой переполох вызвало сообщение телевизионного канала Sky News о нежелании герцога и герцогини Кембриджских выполнять свои обязанности. Якобы об этом было заявлено лично королеве.

Такая новость сбила с толку всех почитателей монархической семьи в Великобритании. Поднялась волна слухов и недоумений.

Каналу пришлось приносить свои извинения обескураженной публике. Все дело в том, что ведущий перепутал титулы герцогов и буквально сделал сенсацию на пустом месте.

К большому облегчению зрителей все вскоре разрешилось. Было заявлено о досадной ошибке, а фанатам королевской семьи и традиций можно было расслабиться и начать жить обычной жизнью.

Некоторые успели пошутить по этому поводу, отметив, что ведущему следует отвлечься и выпить кофе. Недоразумение разрешилось, ведь любящие бабушку Елизавету ІІ принц Уильям и его жена Кейт никогда не бросят в такое сложное время.

Напомним, преступник пытался убить старшего сына Кейт Миддлтон.

Как сообщала Politeka, Меган ждет второго малыша, королева потеряла самообладание.

Также Politeka писала, принц Гарри снова расстроил бабушку, не обошлось без Меган.