Новости от Королевской семьи, могли пострадать все члены семьи

В Британии на 28 лет осудили мужчину, пытавшегося отравить старшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принца Джоржа, об этом стало известно из паблика «Зірковий шлях» в Instgaram, пишет Politeka.net.

Выяснилось, что мужчина решил совершить преступление, узнав о пристрастии принца Джорджа, 7-летнего сына Кейт Мидлтон и принца Уильяма, оказалось, мальчик обожает мороженное, которое покупают в одном и том же шопе.

Мужчина решил нашпиговать ядом всю партию мороженного, в надежде, что монарший сын захочет полакомиться любимым десертом. В суде расценили покушение, как на всю королевскую семью.

Правоохранители разоблачили мужчину благодаря его переписке в соцсетях с подельниками. Преступника осудили на 28 лет тюремного заключения.

В колонке комментариев бурно обсуждают новость. Украинцев ошарашил сам факт отравления маленького мальчика:

"Какой кошмар!", "Жесть!", "Зачем детей трогать вообще 😢 ужас просто, ненормальные какие-то !", "Какой ужас ... Могли бы пострадать сколько людей 😱😱😱", - написали подписчики паблика.

Не так давно стало известно, что после известий о беременности Меган Маркл, Кейт Миддлтон решила объявить о планировании четвертого ребенка. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала о том, что они с принцем Уильямом запланировали четвертого ребенка, и сейчас находятся на этапе подготовки.

Напомним, что беременные Меган Маркл и Кейт Миддлтон всполошили сеть похожими нарядами: «Как они на каблуках ходят?».

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