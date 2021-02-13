Она посвятила этому свою жизнь

Кейт Миддлтон помогла принцу Уильяму справиться с потрясениями, которые свалились на него в раннем возврасте

Кейт Миддлтон помогла принцу Уильяму оправиться после травмирующих событий, свидетелем которых он стал в раннем возрасте.

Об этом рассказала Анжела Левин, автор биографии принца Гарри, пишет Оk-Magazine.

В 15 лет принцу Уильяму пришлось повзрослеть, он потерял свою маму, принцессу Диану, а до этого наблюдал, как с большим скандалом распадается его семья.

Как рассказывает Анжела Левин, Кейт помогла спасти Уильяма, когда ему было нелегко выходить из неблагополучной семьи, когда он оказался в затруднительном положении. Тем временем, Кейт действительно воодушевила его и сделала тем, кем он является сейчас.

"Она посвятила свою жизнь, чтобы сделать его счастливым. Она нашла вещи, которые помогают ему чувствовать себя важным и нужным, и это не просто разрезание ленточек. Она помогла ему стать мужем, познакомив со своей, нормальной, семьей", — поделилась Левин.

Также ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала о том, что они с принцем Уильямом запланировали четвертого ребенка, и сейчас находятся на этапе подготовки.

В период пандемии коронавируса Кейт решила отложить свою беременность, однако теперь снова заговорила о ребенке, вдохновленная и решительная.

Напомним, на сайте Politeka мы писали, что Кейт Миддлтон замучило чувство вины, признание взбудоражило сеть.

Ранее портал Politeka информировал, что Кейт Миддлтон похвасталась королевской фигурой на стадионе: Меган Маркл кусает локти.

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