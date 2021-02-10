В сети обсуждают образы беременных членов королевской семьи

Как передает Politeka.net, на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм опубликовали серию фото, на которых сравнили похожие наряды Меган Маркл и Кейт Миддлтон в тот момент, когда они были в положении.

Как известно, у Меган с Гарри один ребенок, а у Кейт с принцом Уильямом три наследника.

«Образы Кейт и Меган в положении», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали бурно обсуждать и сравнивать двух женщин. По мнению многих поклонников, Кейт более гармонично смотрелась во время своих трех беременностей.

«Блин, как они на каблуках ходят? Тяжело же», «Как же беременые женщины хороши. Зачем сравнивать. У каждой горят глаза от счастья», «Только Кейт, естественна, не проверяет ежеминутно на месте ли живот. Кейт очень подходит быть беременной», «Эта рука Меган. Больше никто не был в положении кроме нее будто, всем показала, что вот он животик», «Меган часто обтягивает и рукой акцентирует живот, Кейт естественна и шикарна», «Мне всегда нравится как выглядит именно Меган. Она Безупречная по стилю в королевской семье», - пишут пользователи сети.

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