Меган Маркл відзначилася черговим скандальним вчинком

Про це пише видання The Sun.

Як відомо, днями герцогиня Сассекська змінила свідоцтво про народження свого спадкоємця Арчі.

Дружина принца Вільяма прибрала з документа своє ім'я і залишила тільки титул "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська".

Британські експерти вже назвали вчинок Меган Маркл "безпрецедентним кроком" і "приниженням" Кейт Міддлтон, яка використовувала своє ім'я в свідченнях дітей-Джорджа, Шарлотти і Луї. Єдина, кому можна було пробачити подібне, як стверджують ЗМІ, була Принцеса Діана.

У Меган Маркл вже відреагували на ситуацію зі свідоцтвом про народження Арчі, яким вона принизила Кейт Міддлтон.

"Зміна імені в державних документах в 2019 році було продиктовано палацом, що підтверджується документами його високопоставлених осіб.про це не просили ні герцогиня Сассекська, ні герцог Сассекський... припущення про розважливий сімейний «образ» і бажання Меган залишатися безіменною було б смішним, якби не було образливим. У світі стільки всього відбувається - давайте зосередимося на цьому", - заявив офіційний представник Меган Маркл.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл і принц Гаррі поскаржилися на складне життя в особняках.

Також Меган Маркл скаржилася після того, як няня, яка з ними переїхала в США, вирішила повернутися до сім'ї у Великобританію.

Всі ці скарги описані в книзі "У пошуках свободи", присвяченій життю герцогів, але подібні заяви лише розлютили їх шанувальників.

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