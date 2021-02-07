Сім'я буде від цього не в захваті

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл влаштували черговий скандал

Напередодні виборів у США в листопаді минулого року принц Гаррі і Меган Маркл зважилися на зустріч з одним з членів Демократичної партії. Це стало серйозним порушенням Королівського протоколу.

Про це повідомляє Express.

Службова записка підтвердила, що Гаррі і Меган були присутні на зустрічі по відеозв'язку з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом. У ній говориться, що герцог і герцогиня Сассекські були записані на годинну відеоконференцію з американським політиком. В офісі не розкривають деталі відеорозмови.

Відзначається, що дана онлайн-зустріч повинна була відбутися через кілька тижнів після того, як Меган і Гаррі піддалися різкій критиці за публічні виступи про вибори 3 листопада у відеоролику, знятому для спеціального випуску Time 100.

Також раніше повідомлялося, що герцог Сассекський минулого року разом з дружиною склали з себе королівські обов'язки й переїхав до США. Однак, як стало відомо днями, Гаррі вирішив повернути свої звання і титули.

Зазначимо, принц вирішив, що після 10 років служби він має право мати почесні звання — генерал-капітан Королівської морської піхоти, Почесний командувач ВПС Королівських ВПС Хонінгтон і головнокомандувач малими кораблями і підводними човнами.

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