Семья будет от этого не в восторге

Принц Гарри и его жена Меган Маркл устроили очередной скандал

В преддверии выборов в США в ноябре прошлого года принц Гарри и Меган Маркл решились на встречу с одним из членов Демократической партии. Это стало серьезным нарушением королевского протокола.

Об этом сообщает Express.

Служебная записка подтвердила, что Гарри и Меган присутствовали на встрече по видеосвязи с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом. В ней говорится, что герцог и герцогиня Сассекские были записаны на часовую видеоконференцию с американским политиком. В офисе Ньюсома не раскрывают детали видеоразговора.

Отмечается, что данная онлайн-встреча должна была состояться через несколько недель после того, как Меган и Гарри подверглись резкой критике за публичные выступления о выборах 3 ноября в видеоролике, снятом для специального выпуска Time 100.

Также ранее сообщалось, что герцог Сассекский прошлом году вместе с супругой сложили с себя королевские обязанности и переехал в США. Однако, как стало известно на днях, Гарри решил вернуть свои звания и титулы.

Отметим, принц решил, что после 10 лет службы он имеет право носить почетные звания — генерал-капитан королевской морской пехоты, Почетный командующий ВВС Королевских ВВС Хонингтон и главнокомандующий малыми кораблями и подводными лодками.

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