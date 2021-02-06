Дружину принца Гаррі Меган Маркл охрестили "принцесою-вискочкою", а також нібито розкрили правду про її жахливий характер

Так, старша сестра герцогині Сассекської Саманта Грант днями випустила скандальну книгу під назвою "Щоденник сестри принцеси-вискочки: частина 1". У ній вона розкриває "ганебні" деталі про життя Маркл. Однак, останню, схоже, ці мемуари зовсім не чіпляють, всупереч чуткам, що з'явилися в ЗМІ, ніби вона розплакалася, дізнавшись про вчинок Саманти.

За словами джерела, наближеного до герцогині, книга "майже не потрапила на її радар", пише видання Vanity Fair, а тому й "зачепити" ніяк не могла.

"Меган не бачила Саманту протягом багатьох років, тому думка про те, що вона турбується про книгу, - це нонсенс! Меган майже не знає Саманту, вони не бачилися майже 20 років», - заявило джерело, додавши, що Маркл навіть не збирається читати книгу.

Більш того, дружина принца Гаррі подумує про те, щоб самій написати мемуари. І герцогиня вже отримує "численні вигідні пропозиції від шанованих видавництв".

"У Меган є кілька серйозних пропозицій щодо книги. Вони всі у неї на розгляді", - заінтригував співрозмовник журналу.

Відзначимо, у своїй книзі Саманта детально розповідає про дитинство, яке пройшло в Лос-Анджелесі. За її словами, між ними з Меган було постійне суперництво. Вона стверджує, що молодша сестра - справжній нарцис, схиблена на собі і своєму житті.

До речі, коли Маркл виходила заміж за Гаррі, Саманту навіть не запросили. Саме тоді сімейні проблеми герцогині стали широко відомі: вона недолюблює батька і не спілкується з половиною родичів.

Нагадаємо, Меган Маркл зухвало "відшила" Гаррі і Єлизавету II, в палаці будуть здивовані: "побоюється..."

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл жорстко принизила Кейт Міддлтон, в палаці гучний переполох: "про це не просили..."

Також Politeka писала, що Принца Вільяма викрили в лицемірстві через Меган Маркл, деталі скандалу: "не заступився..."