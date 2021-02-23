Меган Маркл и принц Гарри ошарашили своим появлением на Spotify-ивенте
Первое появление герцога и герцогини Сассекских после объявления ими о том, что они готовятся стать родителями во второй раз произошло в понедельник 22 февраля. Об этом пишет Politeka c ссылкой на источник People.
В публикации заявили, что это был сюрприз для всех участников мероприятия. Пара присоединилась к событию Spotify Stream On, чтобы рассказать о своем новом подкасте.
На прошлой неделе принц Гарри и Меган Маркл подтвердили, что не будут исполнять обязанности королевской семьи, отрекшись во второй раз от церемониальных и обязательных должностей. Вместо этого Меган и Гарри решили развивать свой продюсерский центр, и создать подкаст на котором вести "важные разговоры".
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Пара "ворвалась" в конференцию прямо с гостиной своего дома в Санта-Барбаре, штат Калифорния, чтобы поговорить о Archewell Audio. Это созданная ними продюсерская компания, а также об анонсе нового подкаста, который будет транслироваться только на Spotify.
В декабре супруги объявили о "долгосрочном партнерстве" между Spotify и их вновь созданной продюсерской компанией Archewell Audio.
Меган для своего публичного выступления надела платье бренда "Oscar de la Rentaза" 3, 5 тысяч долларов. Это легкий наряд чуть ниже колен, имеющий свободный крой нежно-мятного оттенка с вышитыми цитрусовыми фруктами.
Поклонники подчеркнули, что это вовсе не то, что они ожидлали, дешевые бренды, и скромная жизнь...
"Неужели вышивка? Очаровательно", "Это не соответствует тому, во что они хотят, чтобы мы верили, сочувствию тем, кто слаб", "Немного больше сочувствия к недорогим брендам было замечательно, а так, много лицемерия!"
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