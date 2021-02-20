Герцоги Сассекские официально лишились своих королевских полномочий, на что Елизавета II отреагировала довольно бурно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на dailymail.

Как известно, Герцоги Сассекские год назад сложили полномочия членов королевской семьи. Тогда они выразили готовность вести независимую жизнь, в том числе и в финансовом плане.

Королева Елизавета II была не в восторге от такой новости, однако оставила любимому внуку и его строптивой жене шанс передумать. На это у пары был один год.

Однако принцу Гарри и Меган Маркл это время не понадобилось: герцоги остались при своем решении, и 19 февраля официально лишились своих королевских полномочий.

Букингемский дворец по этому поводу выступил с официальным заявлением, в котором было сказано, что отныне принц Гарри и Меган Маркл больше не будут исполнять обязанности, связанные с общественной службой.

Вслед за этим герцоги Сассекские опубликовали ответное заявление, в котором подчеркнули, что продолжат "жить служением" вне королевской семьи, поскольку заступничество не зависит от официальных статусов.

По информации Daily Mail, прощальные слова принца Гарри и Меган Маркл крайне не понравились королеве. Елизавета II буквально разозлилась от неуважительной реплики родственников.

"Возмущает! Последнее слово пары было бессовестным. Оно показало неуважение", - заявил инсайдер издания.

Напомним, что беременная Меган Маркл и принц Гарри довели королеву до слез.

Ранее портал Politeka сообщала, что отец беременной Маркл сделал неожиданное заявление: "желаю Меган и Гарри, чтобы Рождение ребенка...".

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