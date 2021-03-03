Жена принца Гарри Меган Маркл ответила на обвинения в травле своих помощниц

Ранее герцогиня Сассекская угодила в скандал после того, как их с принцем Гарри бывший пресс-секретарь Джейсон Кнауф упомянул в письме плохое отношение Маркл к ее помощницам. В письме Кнауф обвинял герцогиню в издевательствах над людьми, которые на нее работали, сообщает издание Daily Mail.

«Я сильно обеспокоен тем, что герцогиня затравила и вынудила уволиться двух персональных помощников за прошлый год», - писал бывший пресс-секретарь.

В цитируемом отрывке письма он называл поведение Меган «неприемлемым» и выражал опасения, что она «не намерена останавливаться».

Кнауф упоминал несколько помощниц, которые якобы пострадали от издевательств герцогини. Он упоминал, что Маркл пытается подорвать уверенность одной из женщин в себе.

Маркл решила отреагировать на это послание Кнауфа. По словам ее представителя, герцогиня считает, что Букингемский дворец использует издание The Times в своих целях.

Представитель герцогини напомнил, что Маркл сама становилась жертвой издевательств в свой адрес, поэтому для нее эта история стала особенно болезненной.

Он также сообщил, что в ближайшее время герцогиня будет продолжать свою деятельность, направленную на воспитание сострадания в обществе.

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