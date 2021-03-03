Это день все ждут с замиранием сердца, станут ли известны пикантные подробности жизни в Букингемском дворце
Как сообщает Politeka.net, мировое сообщество замерло в ожидании эфира на телеканале CBS 7 февраля, где выйдет одно из самых взрывных интервью, которое коснется королевской семьи, пишет DailyMail.
Фотографам удалось заснять бывшую королевскую знать Меган Маркл и принца Гарри в их автомобиле в Калифорнии, когда те возвращались после интервью с Опрой Уинфри.
На фото видно, что оба и Меган и Гарри выглядят не слишком счастливыми, их мимика сдержана и создает впечатление напряженности и сдержанности.
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На эксклюзивных изображениях, полученных DailyMail, 36-летний принц Гарри за рулем Range Rover везет свою 39-летнюю жену и 64-летнюю свекровь возле их дома в Монтесито.
Герцог и герцогиня Сассекские выглядят расстроенными, фото было сделано за несколько часов до того, как появились первые тизеры интервью с Опрой.
Из тизеров стало известно, что в разговоре с Опрой было затронуто несколько щепетильных для королевского дворца тем.
Возможно, пара переживает о том, что в разговоре с Опрой всплыли некоторые нежелательные подробности. В тизерах, в частности упомянуто появление Маркл в семье принца, а также так называемый "мегсит" - выход пары из числа работников кородлевского дворца.
Однозначно одно, интервью, которое выйдет 7 февраля, окажет не слишком благотворное влияние на обитателей Букингемского дворца.
некоторые эксперты считают, что из-за тяжелого состояния 99-летнего деда Гарри, принца Филиппа, который был переведен в больницу Святого Варфоломея в Лондоне для "тестирования и наблюдения за ранее существовавшим сердечным заболеванием", вполне вероятно, что пара будет просить Опру и телеканал отложить выпуск интервью на более благоприятное время.
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