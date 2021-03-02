2 марта 2021 года Меган Маркл получила окончательную победу в суде над СМИ, которые незаконно обнародовали письмо к ее отцу

Как сообщает Politeka.net, стало известно, сколько получит беременная Меган Маркл после окончательной победы в суде против Associated Newspapers. Об этом информирует Еxpress.

Меган Маркл получит 90% от судебных затрат в ее иске о конфиденциальности против британского Associated Newspapers. Герцогиня Сассекская первоначально оценила свои притензии примерно в 2 млн долларов, однако судья постановил выплатить Associated Newspapers «промежуточный платеж в счет» судебных издержек Меган в сумме 450 000 фунтов стерлингов ($628 454).

Меган также добивалась публикации заявления о своей победе на первой странице Mail On Sunday и на домашней странице MailOnline, «чтобы служить сдерживающим фактором для других СМИ».

Ранее стало известно, что Меган Маркл обвинила издания в нарушении конфиденциальности и авторских прав после публикации отрывков из письма, которое отправила Томасу Марклу в августе 2018 года. По словам герцогини, публикация содержала отрывки вырванные из контекста переписки, которыми манипулировали журналисты.

Теперь герцогиня Сассекская доказала свою правоту, суд решил в ее пользу в деле о неприкосновенности частной жизни.

После решения суда Меган выступила с речью, в которой поблагодарила судей за справедливое решение, а действия представителей таблоида назвала бесчеловечными и незаконными.

Герцогиня Сассекская попросила передать ей копии письма, а также уничтожить все его упоминания. Маркл также потребовала опубликовать в газете извинения за материалы, нарушившие ее права.

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