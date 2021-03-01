Принц Гарри и Меган Маркл дали масштабное откровенное интервью Опре Уинфри, шокировав королевскую семью

Эксклюзивный 90 минутный выпуск под названием "Опра с Гарри и Меган" выйдет 7 марта в прайм-тайм на канале CBS Television Network.

В Сети уже появился тизер интервью, в котором Опра Уинфри отметила, что говорить будут обо всем, без запретных тем. 30-секундное видео было опубликовано на YouTube-канале CBS.

В частности, в тизер попал фрагмент, как Гарри признался, что боится "повторения истории", которая произошла с его мамой принцессой Дианой. Он отметил, что покинуть королевскую семью было невероятно сложно, но он пошел на это ради безопасности своей семьи.

"Я просто очень рад и счастлив, что сижу здесь и разговариваю с вами рядом с моей женой, потому что не могу даже представить, каково было моей матери пройти через этот процесс в одиночку", - заявил принц Гарри.

Меган в свою очередь призналась, что жизнь в королевской семье была для нее невыносимой.

"Это было невероятно тяжело для нас двоих, но, по крайней мере, мы есть друг у друга", - заявила Меган.

Отмечается, что супруга принца Гарри расскажет о «вступлении в королевскую жизнь, браке, материнстве» и «как она справляется с жизнью в условиях сильного общественного давления».

Основная часть программы будет состоять из разговоров Опры Уинфри и Меган. Ожидается, что Гарри присоединится только к заключительной части.

На записи программы беременная вторым ребенком Меган появилась в шелковом черное платье с белым узором и V-образным декольте от Giorgio Armani и туфлях от Aquazzura. Она сделала яркий макияж смоки-айс, волосы собрала в пучок, надела подвеску от Pippa Small, серьги Birks и браслет Cartier. Принц Гарри был в белой рубашке и светло-сером костюме.

Примечательно, что в этом видео все впервые увидели округлившийся живот Меган после их с Гарри объявления о скором пополнении в семействе.

Особенностью интервью стало то, что его снимали его не в студии Опры, а на свежем воздухе. В Сети предположили, что съемка происходила на территории нового дома герцога и герцогини Сассекских в Лос-Анджелесе, откуда они часто выходили на связь для онлайн-мероприятий.

Отметим, в Букингемском дворце крайне негативно отреагировали на интервью.

"Герцог и герцогиня Сассекские больше не являются работающими членами королевской семьи, и поэтому любые решения, которые они принимают в отношении СМИ, являются их личным делом", - говорится в официальном заявлении.

Более того, в прессе сказано, что старший брат Гарри – Уильям, и его супруга Кэтрин Миддлтон шокированы происходящим.

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