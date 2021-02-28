Маленькому Арчи - сыну принца Гарри и Меган Маркл только в мае исполнится два, но мальчик уже сейчас удивляет своим развитием не по годам
Так, во время интервью с телеведущим и своим близким другом Джеймсом Корденом герцог Сассекский рассказал, каким растет его сын, и назвал первое сказанное им слово, причем довольно сложное и неожиданное, передает "Сплетник".
"Моему сыну сейчас уже больше полутора лет, и он просто неугомонный! Это невероятная личность. Сын уже складывает по несколько слов в предложение и поет песни. Его первым словом было "крокодил" — целых три слога!", - поделился Гарри.
Герцог также рассказал, какой подарок малышу на Рождество сделала королева Елизавета II. Так, Меган "заказала" у бабушки вафельницу, и теперь ежедневно балует малыша лакомством, которое печет из органической смеси. По словам Гарри, просыпаясь по утрам каждый раз Арчи говорит: "Вафля!".
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Ранее мы сообщали, что герцоги Сассекские объявили о том, что ожидают второго ребенка.
В официальном заявлении пары, сделанном ими в День всех влюбленных 14 февраля, говорилось, что "Арчи скоро станет старшим братом".
Не так давно Меган и принц Гарри впервые появились на публике после того, как объявили о пополнении. Внимательные поклонники парочки разглядели на пальце Маркл розовое кольцо и задумались, не является ли эта деталь намеком на пол будущего ребенка.
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