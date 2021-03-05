Бывшая американская актриса Меган Маркл, жена принца Гарри, устала молчать о скандалах в королевской семье

Вышло превью к анонсированному интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри на телеканале CBS. Пара откровенно рассказала о жизни в Лондоне, решении отказаться от королевских полномочий и переезде в США.

В частности, в опубликованном на YouTube ролике 39-летняя Маркл заявила, что Букингемский дворец "увековечивал ложь" о них с принцем Гарри.

"Я не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого мы все еще будем просто молчать, если дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас. И если это связано с риском многое потерять, то многое уже потеряно", - заявила Меган.

О какой именно лжи говорила жена Гарри пока неизвестно, но на днях Букингемский дворец начал расследование из-за публикации в британской газете The Times, в которой обнародовали отрывки из электронного письма бывшего пресс-секретаря герцогов Сассекских Джейсона Кнауфа, датированным октябрем 2018 года. В нем Кнауф пожаловался, что Маркл якобы издевалась над слугами. В ответ юристы актрисы заявили, что в Букингемском дворце решили испортить герцогине репутацию.

Напомним, 31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Сейчас вместе с сыном Арчи они живут в Калифорнии, где уже прикупили себе особняк. Недавно герцоги Сассекские заявили, что ждут второго ребенка.

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