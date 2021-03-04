Бывшую актрису и жену принца Гарри Меган Маркл сравнили со светской львицей Уоллис Симсон - супругой герцога Виндзорского, экс-короля Великобритании Эдуарда VIII

Как передает Politeka.net, публика горячо обсуждает сходство Маркл и Симпсон в Сети. Меган заподозрили в том, что она скопировала образ Уоллис, в своем недавнем интервью с Опрой Уинфри.

Так, беременная вторым ребенком герцогиня Сассекская предстала в шелковом черном платье с белым узором от Giorgio Armani, туфлях от Aquazzura, а также подвеске от Pippa Small, серьгах Birks и браслете Cartier. Меган собрала волосы в хвост, сделав пробор посередине и высвободив несколько локонов по бокам.

Примечательно, что Симпсон, в свое время, позировала для портрета в подобом образе, только почти сто лет назад. В Сети опубликовали показательный фотоколлаж со знаменитостями.

"Некоторые указали, что наряд Меган во время ее интервью с Опрой Уинфри и ее прическа очень похожи на американскую Уоллис Симпсон, которую дед принца Гарри любил и отрекся от престола, чтобы жениться на ней 🤔", - отмечает автор поста.

Известно, что в 1936 году король Эдуард VIII (родной брат прадеда принца Гарри) также отказался от престола, чтобы жениться на гражданке США, светской львице Уоллис Симпсон, разведенной со своим первым мужем и добивающейся развода со вторым.

Ранее мы рассказывали, что в Сеть попал тизер откровенного интервью принца Гарри и его супруги с Опрой Уинфри. В частности, герцог Сассекский признался, что боится "повторения истории", которая произошла с его мамой принцессой Дианой. Он отметил, что покинуть королевскую семью было невероятно сложно, но он пошел на это ради безопасности своей семьи.

"Я просто очень рад и счастлив, что сижу здесь и разговариваю с вами рядом с моей женой, потому что не могу даже представить, каково было моей матери пройти через этот процесс в одиночку", - заявил принц Гарри.

Меган, в свою очередь, поделилась, что жизнь в королевской семье была для нее невыносимой.

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