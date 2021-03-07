У жены принца Гарри, Меган Маркл, появился еще один защитник

Букингемский дворец официально заявил о начале расследования жалоб персонала на Меган Маркл. Об этом стало известно накануне выходя интервью, которое бывшая актриса дала с мужем Опре Уинфри.

Канадский актер Патрик Джей Адамс - бывший коллега Меган, который исполнил роль ее бойфренда, а потом супруга в сериале "Форс-мажоры" выступил в защиту жены принца.

Артист сделал ряд постов в Twitter, назвав отношение королевского двора к Меган «неприличным». Монархия, по мнению актера, уже превратилась в устаревший институт.

По словам Адамса, Меган - добрая и отзывчивая личность, и никогда не менялась в худшую сторону.

Как сообщил актер, жена принца начала трудную работу в чужой стране, пытаясь найти свое место в семейной динамике, которая сложная в лучшем случае, либо архаичная и токсичная - в худшем.

Адамс считает, что королевская семья ведет себя непристойно, и продвигает, усиливая обвинения в „буллинге“ против женщины, вынужденно сбежавшей из Великобритании, пытаясь защитить свою семью и собственное психическое здоровье.

«Это еще один ошеломляющий пример бесстыдства института, изживший свою значимость, авторитет, которого чересчур переоценен и который явно является банкротом в том, что касается приличий», - сообщил актер.

В соцсети мнения по поводу высказываний Адамса разделились. Люди поддерживали артиста, а также выступали простив Меган, которая унижала своих сотрудниц.

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