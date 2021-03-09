Популярность британского принца Гарри и его супруги, Меган Маркл, снова взлетела

На днях вышло интервью известной пары, которое она дала телеведущей Опре Уинфри, пишет Politeka.net. Гарри и Меган коснулись самых запретных тем для Букингемского дворца.

В частности, принц рассказал, что боялся за свою жену, которая подвергалась просто нереальной критике. При этом пару никто не поддержал из королевской семьи, считая, что она должна справиться сама.

Гарри из-за страха того, что у Меган повторится судьба его матери - принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе - решился на отчаянный шаг - сложить королевские полномочия. К тому времени у его супруги уже возникали мысли о суициде.

Отметим, супруги, не раскрывая имени члена королевской семьи, обвинила его в расизме, ведь он особенно беспокоился о цвете кожи их сына, Арчи.

Кроме того, представителям Дворца и британскому обществу не давало покоя прошлое Меган, ведь она была актрисой.

Хотя у герцогини не было выдающихся ролей, однако она частенько появлялась в кадрах в откровенных сценах и образах, совмещая актерскую работу - с модельной.

Так, актриса снялась в сериале "Форс-мажоры", благодаря роли она и завоевала популярность. Артистка появлялась в кадре в постели, в белье и даже без него.

В 2006 году Меган исполнила роль горничной по имени Вероника Перес в сериале "CSI.: Место преступления Нью-Йорк". По роли звезда работала на богатых людей, и в одном из кадров сверкнула формами в кружевном белье и чулках.

А на шоу "Deal or No Deal" Меган блистала в красном мини-платье с декольте.

Конечно, все это не могло уйти от внимания людей, а тем более от королевской семьи, придерживающейся многолетних традиций, не позволяющих подобное поведение.

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