Бывший дворецкий предположил, какой была бы реакция принцессы Дианы на скандалы вокруг британской монархии

Как сообщает Politeka.net , со ссылкой на британское издание Daily Mail, бывший дворецкий королевской семьи Пол Баррел, который работал у принцессы Дианы, поделился своим видением того, как она отреагировала бы на скандалы вокруг семейства принца Гарри.

Так, по словам Баррела, который очень хорошо знал принцессу Диану, его часто спрашивают о ее возможных реакциях на разные события. Так, что касается недавнего скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл, то и это бывший дворецкий прокомментировал. Он считает, что Диана не стала бы занимать ничью сторону, а предприняла бы попытки помирить всех членов королевской семь, особенно своих сыновей – Вильяма и Гарри. "Она хотела бы, чтобы ее дети были счастливы и не были разделены", - считает Баррел. Он также добавил, что Леди Ди просто одной рукой обняла бы Вильяма, а второй Гарри. Она, как мать, желала бы счастья своим сыновьям и сделала бы все возможное, чтобы примирить их.

Кроме того, Пол Баррел заявил, что принцесса Диана была "монархисткой", так что не хотела бы развала монархии, которую считала "неотъемлемой частью" Великой Британии. Дворецкий поведал, что за год до своей трагической гибели Диана отправила ему письмо, в котором выражала большое уважение к Елизавете II.

Напомним, Дворец не выдержал скандальных откровений Меган Маркл и принца Гарри, новое заявление: "Собираются рассмотреть...".

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