Британский принц Гарри и его жена, Меган Маркл, дали интервью американской телеведущей, Опре Уинфри
В разговоре со знаменитостью пара подняла массу "запретных" тем, передает Politeka.net. Меган пожаловалась на то, что постоянно подвергалась нападкам прессы, не получая должно поддержки от королевской семьи.
Бывшая актриса даже говорила о том, что хотела покончить с собой. Именно в самый тяжелый период своей жизни супруги решили "сбежать" из дворца, сложив с себя полномочия.
В частности, принц говорил о том, что боялся за супругу, ведь она могла повторить судьбу его матери - принцессы Дианы.
Кроме того, Гарри и Меган затронули темы расизма во дворце. По словам герцогини, до рождения сына, Арчи, не утихали разговоры, насколько темной может быть его кожа, как это будет выглядеть и что это будет значить.
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Однако пара отказалась отвечать на вопрос, от кого исходили подобные рассуждения.
"Это было в самом начале. Мне некомфортно делиться такими подробностями", - отметил Гарри.
После столь скандальных подробностей, Букингемский дворец не остался в стороне и дал свой комментарий.
В сообщении говорится, что королевская семья опечалена тем, насколько тяжело было герцогам Сассекским в последние годы.
А тему расизма во дворце и вовсе собираются рассмотреть серьезно, но афишировать ничего не будут.
«Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами нашей семьи», — говорится в письме.
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