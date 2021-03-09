Британский принц Гарри и его жена, Меган Маркл, дали интервью американской телеведущей, Опре Уинфри

В разговоре со знаменитостью пара подняла массу "запретных" тем, передает Politeka.net. Меган пожаловалась на то, что постоянно подвергалась нападкам прессы, не получая должно поддержки от королевской семьи.

Бывшая актриса даже говорила о том, что хотела покончить с собой. Именно в самый тяжелый период своей жизни супруги решили "сбежать" из дворца, сложив с себя полномочия.

В частности, принц говорил о том, что боялся за супругу, ведь она могла повторить судьбу его матери - принцессы Дианы.

Кроме того, Гарри и Меган затронули темы расизма во дворце. По словам герцогини, до рождения сына, Арчи, не утихали разговоры, насколько темной может быть его кожа, как это будет выглядеть и что это будет значить.

Однако пара отказалась отвечать на вопрос, от кого исходили подобные рассуждения.

"Это было в самом начале. Мне некомфортно делиться такими подробностями", - отметил Гарри.

После столь скандальных подробностей, Букингемский дворец не остался в стороне и дал свой комментарий.

В сообщении говорится, что королевская семья опечалена тем, насколько тяжело было герцогам Сассекским в последние годы.

А тему расизма во дворце и вовсе собираются рассмотреть серьезно, но афишировать ничего не будут.

«Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами нашей семьи», — говорится в письме.

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