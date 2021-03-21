Британский принц Гарри написал о своей матери, принцессе Диане

Принцу Гарри было 12 лет, когда его мать погибла в автокатастрофе. Он вместе с братом тяжело пережили трагедию.

Недавно внук королевы Елизаветы II написал предисловие к книге для детей "Больница у холма" (Hospital by the Hill) Криса Коннотона. В ней рассказывается о подростке, мать которого работала медсестрой в госпитале и умерла в период пандемии коронавируса.

В предисловии Гарри поделился воспоминаниями о своих переживаниях после смерти принцессы Дианы. Так, герцог Сассекский признался, что после тяжелой утраты у него в душе образовалась "огромная дыра", но потом она была заполнена "любовью и поддержкой".

Гарри написал, что душа, любовь и память родителей, ушедших на небеса, остаются навсегда с детьми. Со временем он понял эту истину.

Как отметил герцог, дети без родителей чувствуют себя одинокими и несчастными, но эти чувства пройдут, если поговорить о них.

Отметим, книга Коннотона вышла накануне называемого Национального дня размышлений – 23 марта, в этот день британцам предложили почтить минутой молчания память умерших после заражения коронавирусом.

Напомним, на похоронах матери братья, принц Уильям и принц Гарри, следовали за гробом матери.

Дети не могли поверить, что их мать погибла. По воспоминаниям принца Уильяма, на процессии он пытался скрыть глаза за челкой, пользуясь ей как своеобразным щитом.

Напомним, Дворец не выдержал скандальных откровений Меган Маркл и принца Гарри, новое заявление: "Собираются рассмотреть...".

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