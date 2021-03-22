Скандал, вспыхнувший после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри, набирает обороты

Так, в этот раз в сети появился документ, доказывающий, что Меган Маркл сказала неправду, когда говорила, что они с принцем Гарри на самом деле поженились во дворе Ноттингем-коттеджа на территории Кенсингтонского дворца за три дня до пышной свадьбы, которая была устроена в Виндзоре 19 мая 2018 года. Свидетельство о браке Меган и Гарри опубликовало издание The Sun.

«Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: "Смотрите, вот это — спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас"», — заявила тогда Маркл.

По ее словам на церемонии была только она, принц Гарри и венчавший пару архиепископ Кентерберийский. А торжественная церемония в Виндзоре, которая транслировалась в прямом телеэфире, былаякобы только «спектаклем» для публики.

Ее заявление вызвало сомнения у англиканских священников, поскольку по законам церкви на церемонии бракосочетания обязательно должны присутствовать по меньшей мере два свидетеля — иначе брак не будет иметь законной силы. Женатая пара также не может сочетаться браком повторно. То есть либо архиепископ Кентерберийский, венчавший пару в Виндзоре, принял участие в обмане, либо то, что произошло во дворе дома Меган и Гарри, свадьбой назвать нельзя.

В документе, который оказался в Сети четко указана дата и место свадьбы — 19 мая, часовня Святого Георга на территории Виндзорского замка. В качестве свидетелей там указаны отец Гарри принц Чарльз и мать Меган Дория Рэгленд.

Документ выдал по запросу журналистов Главный ЗАГС Великобритании (General Register Office).

Между тем бывший сотрудник канцелярии архиепископа Кентерберийского Стивен Бортон, выписывавший лицензию на брак герцога и герцогини Сассекских, заявил, что Меган явно все «перепутала». По его словам, именно то, что произошло 19 мая, считается официальным браком — как по церковным, так и по мирским законам.

«Подозреваю, что они обменялись некоторыми простыми клятвами, которые, возможно, написали сами, что нынче модно. И произнесли их перед архиепископом. Или, что еще более вероятно, это была простая репетиция», — выразил свое мнение Бортон о «ранней свадьбе» герцога и герцогини.

«Я думаю, что герцогиня сбита с толку. Любое свидетельство о ее клятвах, которое она может иметь на стене, не является официальным свидетельством о свадьбе. Сама свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в соответствии с условиями, предусмотренными Законом о королевских браках 1772 года, в который недавно были внесены поправки. Для того, чтобы они поженились, была составлена Специальная лицензия, и была записана формулировка Ее Величества Королевы, разрешающая свадьбу и официальное место встречи», - добавил господин Бортон.

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