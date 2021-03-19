После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри, продолжают всплывать неожиданные детали
Пара поделилась деталями своего пребывания в Британии, сравнивая себя с узниками дворца. Меган Маркл, не получая поддержки от королевской семьи, тяжело переживала нападки прессы и даже задумывалась о самоубийстве.
Принц Гарри, боясь за супругу, принял решение уехать вместе с ней и сыном, Арчи, в Канаду, а затем и в США.
Сейчас "сбежавшая" семья проживает в роскошном доме и пытается наладить жизнь.
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К слову, пара рассказала о «невидимом контракте» королевской семьи с британскими таблоидами. В частности, что некоторые ее члены угощали журналистов, чтобы те не писали плохого о них. В то время как Маркл и Гарри продолжали страдать.
Сегодня же в прессе появилась информация, что СМИ не только обсуждали Меган в негативном ключе, но и даже прибегали к ухищрениям. Так, якобы издание The Sun нанимало частного детектива из Лос-Анджелеса, чтобы тот собирал информацию о Меган Маркл и ее семье.
У детектива Дэна Хэнкса был доступ к очень личной информации, в том числе номер соцстрахования герцогини, ее адрес и личный номер телефона. Информация была получена незаконно, а детектив сейчас раскаивается в содеянном.
«Я прощу прощения у Меган Маркл и принца Гарри за то, что преследовал ее семью, особенно ее отца, по поручению The Sun. Я никогда не хотел причинить Меган Маркл вред и не взялся бы за работу, если бы знал, к каким проблемам это приведет", - отметил он.
Представители Меган И Гарри сообщили, что данная информация очень ценная, ведь таким образом показывается, как используются старые практики, наносящие вред людям.
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