Британский принц Гарри вместе с женой, бывшей актрисой, Меган Маркл, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, вызвав большой резонанс

Принц Гарри и Меган Маркл затронули несколько тем и описали свою нелегкую жизнь во дворце. Спустя несколько дней после выхода видео брат Гарри, принц Уильям, говорил, что пока не общался с родственником.

Однако, по состоянию на 16 марта, выяснилось, что позже беседа братьев и их отца, принца Чарльза, все же состоялась. Об этом сообщила подруга Меган Маркл, популярная американская телеведущая Гэйл Кинг. По словам последней, переговоры не были продуктивными, но королевская семья рада, что принц Гарри пошел на диалог.

Кроме этого, Кинг сообщила, что с Меган Маркл никто из королевской семьи так и не связался.

Телеведущая коснулась темы буллинга, в котором обвинили бывшую актрису. По словам Гэйл, все, кто работал с герцогиней скажет, какая она милая и заботливая. Кроме того, у жены принца есть все документальные доказательства того, что она говорила Опре.

Напомним, в интервью Уинфри Меган Маркл рассказала, что ее сына Арчи лишили полагающегося ему титула принца из-за сомнений в цвете его кожи. После этого принц Уильям прокомментировал слова герцогини, заявив, что в королевской семье нет расистов.

Отметим, в 2019 году Меган Маркл хотела дать интервью Гэйл Кинг, однако королевские советники не разрешили ей этого.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри разозлили принца Уильяма, новые детали: "Не смог сдержаться".

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