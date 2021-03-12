Жена принца Гарри Меган, которая недавно потрясла откровениями в интервью Опре Уинфри, не сожалеет о своих громких заявлениях

По словам инсайдера издания Daily Mail, Меган утверждает, что еще пожалела королевскую семью, скрыв много шокирующих деталей и не называв имен.

«[Меган] сказала, что абсолютно не сожалеет о том, что было сказано во время интервью, и что разговор с Опрой был одновременно очищающим и преобразующим - лучшим решением, которое она когда-либо принимала, кроме жениться на Гарри. Меган сказала, что королевское учреждение должно быть облегчено тем, что она не назвала имена и не вдавалась в подробности того, что происходило за закрытыми дверями», - заявил источник.

Меган отметила, что очень долго ждала, чтобы раскрыть правду, и очень довольна результатом.

Меган сказала, что для того, чтобы сохранить свое благополучие, особенно сейчас, когда она беременна, она не будет подвергать себя никаким токсичным новостям, вытекающим из интервью. Она сказала, что переехала, но открыта для общения с любым членом королевской семьи, который хочет провести конструктивный разговор.

В беседе с друзьями она выразила слова благодарности своей маме и покойной маме принца Гарри, принцессе Диане, за то, что они дали сил и решимости рассказать все как есть.

Также, по словам инсайдера герцогиня Сассекская гордится своим мужем за то, что он не побоялся показать ей свою уязвимость.

«С титулом или без, Гарри всегда будет ее принцем», - заявил собесеник СМИ.

Эти заявления появились после того, как королева нарушила свое молчание и прокомментировала интервью.

«Вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, к ним относятся очень серьезно, и семья обсудит их в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи», - сказала она.

Напомним, среди прочего Меган заявила о расизме во Дворце. По ее словам члены королевской семьи обсуждали «насколько темным будет ее ребенок».

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