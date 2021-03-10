На днях вышло скандальное интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл

Споры по поводу озвученной супругами информации в беседе с Опрой Уинфри не утихают, пишет Politeka.net.

Пара сделала несколько громких заявлений, а также прокомментировала слухи, распространяемые прессой.

Меган Маркл рассказала о конфликте, произошедшем между ней и герцогиней Кембриджской. Так, незадолго до свадьбы Меган и Гарри обе решали, в чем будут одеты девочки, участвующие в церемонии. Кейт Миддлтон настаивала, что они должны нарядиться по королевскому протоколу, а бывшая актриса - нет.

Тогда пресса писала, что на тот момент невеста принца довела до слез и обидела герцогиню Кембриджскую.

Однако в интервью Опре Уинфри Меган Маркл рассказала, что это Кейт довела ее до слез, а совсем не наоборот. Только Меган простила жену принца Уильяма, приняв от нее букет с извинениями. Бывшей актрисе было обидно, что никто из королевской семьи не опроверг неправдивую информацию.

Только вот источник во дворце The Times рассказал другие детали, по которым обе герцогини расплакались на этой почве, а Меган даже захлопнула дверь перед носом Кейт.

Когда же жена принца Уильяма пришла с цветами, бывшая актриса отказалась с ней разговаривать, а потом и выбросила цветы, которые ей прислали от имени герцогини Кембриджской.

Кроме этого, Меган Маркл повздорила со своей помощницей из-за одеял, которые оказались не того цвета. Последние планировалось подарить гостям в честь помолвки Маркл и Гарри. После этого помощница бывшей актрисы уволилась.

Личный помощник принца Гарри также уволился после того, как его жена поселилась в Кенсингтонском дворце. Внук королевы был грубым с персоналом, но всегда извинялся за себя и жену. А вот последняя никогда ни у кого не просила прощения.

Высокопоставленный королевский советник на правах анонимности сообщил, что Маркл ничего не знает о структуре королевской жизни и не понимала, какое низкое место занимала в иерархии. Бывшая актриса хотела стать звездой высшего класса, но королевская семья - это не Голливуд.

Напомним, Маркл оказалась в центре нового скандала из-за своих помощниц, детали: "Затравила и вынудила..."

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