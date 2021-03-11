Британский принц Гарри и его жена, Меган Маркл, дали интервью американской телеведущей, Опре Уинфри, которое поразило общественность

Пара рассказала, насколько тяжело ей было в Великобритании, поделившись всеми подробностями, передает Politeka.net.

В частности Гарри и Меган затронули тему расизма во дворце. По словам герцогини, до рождения сына, Арчи, не утихали разговоры, насколько темной может быть его кожа, как это будет выглядеть и что это будет значить. Пара так и не назвала имя того, кто рассуждал о таком.

Позже Букингемский дворец дал комментарий по этому поводу. Так, в пресс-службе сообщили, что собираются рассмотреть серьезно вопрос расизма в королевской семье.

А принц Уильям также не смог сдержаться и прокомментировал озвученное Меган и Гарри.

«Мы совершенно не расистская семья», - сказал Уильям, отвечая на вопрос журналиста после посещения одной из школ на востоке Лондона.

По словам наследного принца, он пока не говорил с братом после интервью, но планирует сделать это.

Отметим, также Меган Маркл во время интервью рассказала, как жена принца Уильяма, Кейт Миддлтон, довела ее до слез.

Тогда пресса писала, бывшая актриса и герцогиня Кембриджская повздорили из-за того, как девочки будут одеты на свадьбе Гарри и Меган.

Свидетели утверждают, что обе были в слезах, однако Миддлтон решила попросить прощения у Маркл, придя с букетом, а та в свою очередь отказалась впускать ее.

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