После скандального интервью, в котором принц Гарри и Меган Маркл раскрыли нелицеприятные подробности о жизни в королевской семье, популярность пары резко упала

Британцы стали хуже относится к сыну принцессы Дианы и его супруге после их откровенного разговора с Опрой Уинфри, сообщает Reuters. Опрос показал, что в целом их популярность на родине принца упала на 15%. 48% опрошенных признались, что после интервью стали относится к Гарри негативно.

Ситуация с Меган оказалась еще более критичной: только трое из десяти опрошенных британцев относятся к ней положительно после ее заявлений. Также 58% участников опроса заявили, что воспринимают американку негативно.

Вероятно, люди оказались недовольны обвинениями, которые супруги выдвинули против королевской семьи.

Отметим, что во время интервью Опре Гарри и Меган сделали целый ряд громких заявлений о своей жизни с королевской семьей. Пожалуй, одним из самых серьезных обвинений стали слова Маркл о расизме в семье ее мужа. В частности, герцогиня Сассекская предположила, что ее сын Арчи не получил титул принца из-за ее происхождения. Она также призналась, что во дворце переживали из-за его цвета кожи.

Впрочем, королевский биограф Кэти Николл отметила, что Арчи не мог стать принцам по правилам, так как его отец – не наследник престола первой степени.

Добавим, что во время интервью Маркл также призналась, что в какой-то момент во время жизни с королевской семьей она оказалась на грани самоубийства, однако ей никто не предложил помощи.

Напомним, Елизавета ІІ впервые появилась на публике после интервью Меган Маркл и принца Гарри, неожиданные кадры: "Это очень важно...".

Как сообщала Politeka, Меган Маркл и принц Гарри попались на лжи после громкого интервью, фото разоблачения: "Ничего не было правдой...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл потрясла новым заявлением после скандального интервью: «Гарри всегда будет…».