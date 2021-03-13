Британский принц Гарри вместе с женой, бывшей актрисой, Меган Маркл, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, разбор которого продолжается несколько дней

Так, журналист Мартин Джей выявил ложь в словах Гарри, о чем тут же сообщил в соцсети, передает Politeka.net.

Внук королевы Елизаветы ІІ рассказал Опре, что часто прогуливается с сыном, Арчи, на велосипеде.

«Думаю, самым замечательным для меня является то, что я сажаю его сзади на детское велокресло и беру с собой на прогулку — чего у меня никогда не было, когда я был маленьким», - поделился принц.

Однако Мартин Джей подловил герцога Сассекского на вранье, опубликовав в Твиттере фото, где его отец, принц Чарльз, катается вместе с сыном на велосипеде, а рядом можно заметить брата Гарри - принца Уильяма.

Is ANYTHING in #MeghanandHarryonOprah interview true??!!!

Prince Harry to #Oprah: “The highlight for me is sticking him on the back of the bicycle in his little baby seat and taking him on these bike rides, which is something I was never able to do when I was young.” @MailOnline pic.twitter.com/7e5tSzgkeN — MartinRJay (@MartinRJay) March 11, 2021

«Хоть что-нибудь из того, что Меган и Гарри сказали в интервью Опре, является правдой?!», - поинтересовался журналист.

"В интервью вообще ничего не было правдой", - ответил один из пользователей сети.

Кроме того, ряд неточностей заметили и в словах Меган Маркл. По информации герцогини, она была во дворце будто под домашним арестом, выходя из дома дважды за четыре месяца. Также бывшая актриса рассказала, что у нее отобрали водительские права и паспорт.

Однако внимательные пользователи сети посчитали, что Меган посещала официальные мероприятия не менее 65 раз, и это не считая рабочие турне, и частые поездки за границу. Она также дважды летала в Нью-Йорк на вечеринку, которую ее подруги устроили в честь будущего рождения первенца Меган, и на теннисный матч своей подруги Серены Уильямс.

Также Гарри и Меган рассказали, что некоторые члены королевской семьи устраивали вечеринки для прессы, чтобы та была к ним благосклонной, но доказательств этому нет.

Напомним про скандальное интервью Меган Маркл и Гарри, всплыли неожиданные детали: "Леди Ди не стала бы..."

Как сообщала Politeka, всплыла скандальная правда о конфликте Меган Маркл и Кейт Миддлтон: "довела до слез и..."

Также Politeka писала, что дворец не выдержал скандальных откровений Меган Маркл и принца Гарри, новое заявление: "Собираются рассмотреть..."