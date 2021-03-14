Британский принц Гарри вместе с женой, бывшей актрисой, Меган Маркл, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри: как отреагировала королева Елизавета II
В своем интервью Гарри и Меган просто "излили душу". Пара раскрыла много запретных тем, в том числе вспомнила, как одного из членов семьи особо интересовал цвет кожи ее сына, Арчи.
Пресс-служба Дворца сообщила, что будет разбираться с фактом расизма, а принц Уильям и вовсе заявил, что в королевской семье нет людей, которые презирают людей из-за расовых признаков.
О реакции королевы неизвестно. По информации СМИ, она и вовсе отказалась смотреть интервью.
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После скандальных высказываний младшего внука и его жены Елизавета продолжает заниматься своей работой, будто ничего не было, написал Daily Express.
Так, бабушка Гарри впервые после скандала приняла участие в онлайн-мероприятии в честь Британской недели науки, в которой приняли участие также ученые и школьники.
94-летняя монархиня была в хорошем настроении. Она вспомнила встречу в 1961 году с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным, а на вопрос, каким он был - ответила кратко: «Русским», вызвав смех участников встречи.
Монархиня вспомнила, что Гагарин не говорил по-английски, но познакомиться с ним было интересно.
Доктор Мэгги Адерин-Покок отметила, что страшно быть первым, на что королева произнесла: "Ну да — и сможешь ли вернуться. Это очень важно».
Также Елизавета посмотрела фото и видео, сделанные во время миссии на NASA на Марс, а также снимки метеорита, который недавно упал в британском графстве Глостершир.
«Я рада, что он ни в кого не попал», - отметила Елизавета.
Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри разозлили принца Уильяма, новые детали: "Не смог сдержаться".
Как сообщала Politeka, дворец не выдержал скандальных откровений Меган Маркл и принца Гарри, новое заявление: "Собираются рассмотреть..."
Также Politeka писала, что Меган Маркл угодила в новый скандал после громкого интервью: всплыли фото "распутной" жены принца Гарри