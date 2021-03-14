Королева вела себя не так, как ожидалось

Британский принц Гарри вместе с женой, бывшей актрисой, Меган Маркл, дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри: как отреагировала королева Елизавета II

В своем интервью Гарри и Меган просто "излили душу". Пара раскрыла много запретных тем, в том числе вспомнила, как одного из членов семьи особо интересовал цвет кожи ее сына, Арчи.

Пресс-служба Дворца сообщила, что будет разбираться с фактом расизма, а принц Уильям и вовсе заявил, что в королевской семье нет людей, которые презирают людей из-за расовых признаков.

О реакции королевы неизвестно. По информации СМИ, она и вовсе отказалась смотреть интервью.

После скандальных высказываний младшего внука и его жены Елизавета продолжает заниматься своей работой, будто ничего не было, написал Daily Express.

Так, бабушка Гарри впервые после скандала приняла участие в онлайн-мероприятии в честь Британской недели науки, в которой приняли участие также ученые и школьники.

94-летняя монархиня была в хорошем настроении. Она вспомнила встречу в 1961 году с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным, а на вопрос, каким он был - ответила кратко: «Русским», вызвав смех участников встречи.

Монархиня вспомнила, что Гагарин не говорил по-английски, но познакомиться с ним было интересно.

🌙 Her Majesty recalls meeting the first human to travel into space, Russian cosmonaut Yuri Gagarin, in 1961.



Dr Maggie Aderin-Pocock, who hosted the Science Week session, told The Queen how Gagarin inspired her to pursue a career in space science. pic.twitter.com/IyX5H4wT5n — The Royal Family (@RoyalFamily) March 12, 2021

Доктор Мэгги Адерин-Покок отметила, что страшно быть первым, на что королева произнесла: "Ну да — и сможешь ли вернуться. Это очень важно».

Также Елизавета посмотрела фото и видео, сделанные во время миссии на NASA на Марс, а также снимки метеорита, который недавно упал в британском графстве Глостершир.

«Я рада, что он ни в кого не попал», - отметила Елизавета.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри разозлили принца Уильяма, новые детали: "Не смог сдержаться".

Как сообщала Politeka, дворец не выдержал скандальных откровений Меган Маркл и принца Гарри, новое заявление: "Собираются рассмотреть..."

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