Скандал после откровенного интервью Меган Маркл и принца Гарри Опры Уинфри, в котором обвинили королевскую семью в расизме и бездушном безразличии, набирает обороты

Двухчасовой специальный выпуск в прайм-тайм мгновенно вызвал глобальную волну гнева, направленную на Букингемский дворец, превратив слова «королевская семья» в синоним колониализма и привилегий белых.

Большое число знаменитостей выступили в поддержку герцога и герцогини Сасскских. При этом очевидным стал один важный момент: все самые громкие голоса на данный момент - это люди со стороны Меган, пишет News.com.au.

Как пишет королевский эксперт Даниэла Элсер издания News.com.au, это молчание из Лондона, где рейтинг популярности Гарри и Меган сейчас рекордно рухнул, совершенно «ошеломляюще».

По словам эксперта, переехавший в Калифорнию Гарри выглядит одиноким — теперь, когда он особенно нуждается в поддержке.

"Трудно не задаться вопросом, может быть, Гарри сейчас немного одинок? Когда Меган переехала в Лондон в 2017 году, она оказалась оторванной от своего круга общения и эмоциональной поддержки, и вела все более изолированное существование. Так происходит ли это сейчас в зеркальном отражении? Когда они отмечают свой первый полный год жизни на американской земле, не страдает ли он теперь так же, как когда-то страдала его жена?", - пишет эксперт.

«Несомненно, сейчас явно настал момент, когда кто-то из респектабельных друзей Гарри, учившихся вместе с ним в Итоне, мог бы высказать сочувствие и помочь британцам понять, через что сейчас проходит бывший любимец английской публики… », — заявила Элсер.

Впрочем, Гарри ранее сам порвал многие свои связи под влиянием жены. Так, как сообщал журнал Tatler, Гарри перестал общаться со своим другом детства Томом Инскипом по прозвищу Скиппи, с которым некогда был буквально неразлучен. Они вместе принимали участие в скандальных попойках и вечеринках. Том отговаривал друга жениться на Меган в такой спешке. И там самым настроил ее (а заодно и Гарри) против себя. Маркл отвадила от Гарри и других его приятелей, считая, что они дурно на него воздействуют.

Теперь поселившийся в США принц общается только со знакомыми своей жены и полезными людьми, которые могут помочь Сассексам с их карьерой.

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