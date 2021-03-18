Кейт Миддлтон наконец прореагировала на интервью Меган Маркл и Гарри, удручена и подавлена

Как передает Politeka.net, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, не комментировала интервью Меган и Гарри с Опрой Уинфри. Однако за внешним спокойствием, таится обида и разочарование, об этом сообщает королевский эксперт Кэти Николл, которая дала интервью журналу ОК.

В разговоре с журналистами, Николл отмечает, что Кейт Миддлтон считает некоторые заявления Меган Маркл крайне "унизительными". Жена принца Уильяма удручена, ведь она считала ситуацию, которая возникла у нее с Меган исчерпанной. История, рассказанная Меган повергла 39-летнюю герцогиню в подавленное состояние.

По словам королевского эксперта, только выполнение своих обязанностей вернуло герцогиню в бодрое расположение духа, хотя за "закрытыми дверями" она изо всех сил пытается справиться с всплывшими на поверхность "событиями прошлого".

Во время интервью Меган рассказала, что Кейт заставила ее плакать за неделю до своей свадьбы 2018 году из-за ссоры из-за платьев подружек невесты - хотя она добавила, что позже Кейт извинилась и прислала корзину с цветами.

Кейт не хочет комментировать ситуацию, она считала, что инцидент был давно исчерпан. Тем более, существует несколько версий произошедшего, которые весомо отличается от того, что рассказала Меган Маркл. По словам эксперта королевской семьи, Кейт Миддлтон очень осторожна и деликатна в общении с людьми и слухи о ссорах ее угнетают.

Кэти Николл предположила, что Меган воспользовалась тем, что Кейт не в состоянии ответить, зная об этом, Меган показывает ситуацию с выгодного для нее ракурса. Кейт Миддлтон выглядит расстроенной, подавленной и обиженной.

"Люди заметили, что она выглядела подавленной", - подытожила Кэти Николл.

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