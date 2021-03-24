Герцогиня Сассекская Меган Маркл продолжает привлекать внимание мировой прессы после скандального интервью, которое она дала Опре Уинфри
Как передает Politeka.net, таблоиды видят намеки и послания не только в заявлениях женщины, но и в ее внешнем виде. Тем более, что Меган не раз отличалась тем, что посылала намеки журналистам через украшения.
Так, например, в 2016 году, когда общественность еще не знала об ее отношениях с принцем Гарри, она вышла на улицу в колье американской марки Maya Brenner с буквами «H» и «M». Только через время эксперты смогли разгадать, что означал этот символ на шее Маркл.
В этот раз Меган появилась в «Очень позднем шоу с Джеймсом Корденом» в голубом платье. На шее у нее красовался кулон из лазурита. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Sun, лазурит символизирует искренность и мудрость. Он призван помочь владельцу раскрыть свою внутреннюю силу. Журналисты считают, что это своеобразное послание королевской семье.
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Отметим, что после скандального интервью Меган и принца Гарри парочка не сходит с первых полос газет по всему миру. Во время разговора женщина призналась, что травля британской прессы и то, как на нее реагировали во дворе, едва не довела ее до самоубийства. Маркл вскрыла массу неприятных моментов из жизни в Британии, а также заявила, что при дворе высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка.
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