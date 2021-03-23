Британський принц Гаррі знайшов собі роботу

Вже минув рік з моменту переїзду принца Гаррі та його дружини, Меган Маркл, у США, передає Politeka.net. Нещодавно пара дала скандальне інтерв'ю відомій телеведучій Опрі Уїнфрі й розкрила кілька деталей свого життя.

Сім'я разом з сином, Арчі, живе в зоряному районі Монтесіто в окрузі Санта-Барбара, штат Каліфорнія. У Гаррі й Меган розкішний особняк з басейном, величезним дитячим майданчиком, дитячим будиночком, оливковим гаєм, тенісним кортом і рожевим садом.

Кажуть, що з покупкою дорогої нерухомості принцу Гаррі допоміг його батько – спадкоємець британського престолу принц Чарльз. До слова, також подружжя після переїзду було змушене покладатися в першу чергу на спадок принцеси Діани і особисті заробітки Меган.

Відомо,що у спадок від матері принцу Гаррі дісталися 13 млн дол, а ще два млн дол. Меган заробила за зйомки в телесеріалі, кіно і рекламі.

Зараз, щоб забезпечити собі звичний спосіб життя і цілодобову охорону, Гаррі і Меган почали заробляти на своєму імені та особистому бренді.

А нещодавно стало відомо, що герцог Сассекський отримав посаду в керівництві американської компанії BetterUp, яка навчає навичкам кар'єрного росту. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

За інформацією ЗМІ, онук королеви Єлизавети ІІ буде займатися стратегією продуктів, благодійністю та лекціями про душевне здоров'я в стартапі, заснованому у 2013 році в Каліфорнії.

Гаррі звільнили від управління персоналом і складання фінансових звітів.

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