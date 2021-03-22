Скандал, що спалахнув після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі телеведучої Опрі Вінфрі, набирає обертів

Так, цього разу в мережі з'явився документ, який доводить, що Меган Маркл сказала неправду, коли говорила, що вони з принцом Гаррі насправді одружилися у дворі Ноттінгем-котеджу на території Кенсінгтонського палацу за три дні до пишного весілля, яка була влаштована у Віндзорі 19 травня 2018 року. Свідоцтво про шлюб Меган і Гаррі опублікувало видання The Sun.

"Ніхто цього не знає. Ми подзвонили архієпископу і просто сказали йому: "Дивіться, ось це — спектакль для всього світу. Але ми хочемо укласти союз між нами і для нас"», - заявила тоді Маркл.

За її словами на церемонії була тільки вона, принц Гаррі і вінчав пару архієпископ Кентерберійський. А урочиста церемонія у Віндзорі, яка транслювалася в прямому телеефірі, була лише «виставою» для публіки.

Її заява викликала сумніви у англіканських священиків, оскільки за законами церкви на церемонії одруження обов'язково повинні бути присутніми щонайменше два свідки - інакше шлюб не матиме законної сили. Одружена пара також не може поєднуватися шлюбом повторно. Тобто або архієпископ Кентерберійський, який вінчав пару у Віндзорі, взяв участь в обмані, або те, що сталося у дворі будинку Меган і Гаррі, весіллям назвати не можна.

У документі, який опинився в мережі чітко вказана дата і місце весілля — 19 травня, каплиця Святого Георга на території Віндзорського замку. В якості свідків там вказані батько Гаррі принц Чарльз і мати Меган Дорія Регленд.

Документ видав за запитом журналістів головний ЗАГС Великобританії (General Register Office).

Тим часом колишній співробітник канцелярії архієпископа Кентерберійського Стівен Бортон, який виписував ліцензію на шлюб герцога і герцогині Сассекських, заявив, що Меган явно все «переплутала». За його словами, саме те, що сталося 19 травня, вважається офіційним шлюбом — як за церковними, так і за мирськими законами.

"Підозрюю, що вони обмінялися деякими простими клятвами, які, можливо, написали самі, що нині модно. І виголосили їх перед архієпископом. Або, що ще більш ймовірно, це була проста репетиція«, - висловив свою думку Бортон про» раннє весілля " герцога і герцогині.

"Я думаю, що герцогиня збита з пантелику. Будь-яке свідоцтво про її клятви, яке вона може мати на стіні, не є офіційним свідоцтвом про весілля. Саме весілля відбулося в каплиці Святого Георгія відповідно до умов, передбачених Законом про королівські шлюби 1772 року, в який нещодавно були внесені поправки. Для того, щоб вони одружилися, була складена спеціальна ліцензія, і була записана формулювання Її Величності Королеви, що дозволяє весілля і офіційне місце зустрічі», - додав пан Бортон.

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