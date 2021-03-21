Британський принц Гаррі написав про свою матір, принцесу Діану

Принцу Гаррі було 12 років, коли його мати загинула в автокатастрофі. Він разом з братом важко пережили трагедію.

Нещодавно онук королеви Єлизавети II написав передмову до книги для дітей "Лікарня біля пагорба" (Hospital by the Hill) Кріса Коннотона. У ній розповідається про підлітка, мати якого працювала медсестрою в госпіталі й померла в період пандемії коронавірусу.

У передмові Гаррі поділився спогадами про свої переживання після смерті принцеси Діани. Так, герцог Сассекський зізнався, що після важкої втрати у нього в душі утворилася "величезна діра", але потім вона була заповнена "любов'ю і підтримкою".

Гаррі написав, що душа, любов і пам'ять батьків, які пішли на небеса, залишаються назавжди з дітьми. З часом він зрозумів цю істину.

Як зазначив герцог, діти без батьків відчувають себе самотніми й нещасними, але ці почуття пройдуть, якщо поговорити про них.

Зазначимо, книга Коннотона вийшла напередодні званого Національного дня роздумів - 23 березня, в цей день британцям запропонували вшанувати хвилиною мовчання пам'ять померлих після зараження коронавірусом.

Нагадаємо, на похоронах матері брати, принц Вільям і принц Гаррі, слідували за труною матері.

Діти не могли повірити, що їхня мати загинула. За спогадами принца Вільяма, на процесії він намагався приховати очі за чолкою, користуючись нею як своєрідним щитом.

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